Seleção inglesa viaja para o Qatar em avião com símbolo dos LGBTQ+

A seleção de Inglaterra viajou esta terça-feira para o Qatar, onde disputará o Mundial'2022, a bordo de um avião Virgin Atlantic, com o nome 'Rainbow' (arco íris) e que é o símbolo LGBTQ+ da companhia aérea.

Os jogadores deixaram o centro de treinos em St. George's Park e seguiram viagem para o Qatar, num avião ilustrado com um homem com a bandeira do Reino Unido (Union Jack) e as cores da bandeira do arco-íris.

Esta é uma das iniciativas que Inglaterra quis promover, no sentido de denunciar a situação dos direitos humanos no Qatar, país organizador do Mundial de futebol, onde a comunidade LGBTQ+ não pode mostrar sinais de afeto, nem as suas cores.

Durante a competição, também o capitão da seleção inglesa, o avançado Harry Kane, usará uma braçadeira de apoio a esta comunidade e ao movimento 'Um amor' (One Love), à semelhança de mais oito capitães.

O primeiro jogo de Inglaterra no Mundial2022, cuja fase final se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro, será diante do Irão, em 21 de novembro, defrontando depois os Estados Unidos, em 25, e o País de Gales, em 29.