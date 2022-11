Carlos Queiroz: «Taremi? Quando se marca pelo FC Porto toca-se no coração de milhões de benfiquistas e sportinguistas»

Carlos Queiroz elogiou a evolução de Mehdi Taremi e, quando questionado sobre as polémicas em torno do avançado do FC Porto, sobre acusações relacionadas com simulações, o selecionador do Irão frisou que o facto de representar os dragões acaba por gerar, naturalmente, animosidade nos rivais, nomeadamente quando marca."Em Portugal quando se marca um golo pelo FC Porto é tocar no coração de três ou quatro milhões de benfiquistas e mais um 1,5 milhões sportinguistas. Quando se marca um golo pelo Sporting é tocar no coração dos outros. É normal que um jogador de que de repente tem tanto sucesso em Portugal e que é um excelente jogador, depois de conseguir algumas vitórias para o FC Porto é normal que a imprensa de Lisboa não goste da notícia (risos). Sempre foi assim", disse o treinador português este sábado, em conferência de imprensa.Sobre a expulsão diante do Atlético Madrid, na Liga dos Campeões, por alegada simulação de penálti, Queiroz lembrou: "Foi uma vez, os outros penáltis todos ninguém contestou. Na Champions não foi só ele que tentou penálti, faz parte do jogo e por isso a FIFA instituiu uma penalização. Ele foi penalizado mas não consta que tenha sido penalizado nos outros."Relativamente à importância do avançado na seleção iraniana, Queiroz sublinhou: "Temos um jogador mais importante do que ele, que é a equipa."