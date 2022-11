Jornalista da CNN diz que famílias de jogadores iranianos foram ameaçadas de prisão e tortura

The source, who is closely monitoring Iran’s security agencies operating in Qatar over the World Cup period, said that dozens of officers from the IRGC had been drafted in to monitor the Iranian players who are not allowed to mingle outside the squad or meet with foreigners. — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) November 28, 2022

O jornalista norte-americano Sam Kiley, da CNN, revelou esta segunda-feira que as famílias dos jogadores iranianos que estão no Mundial'2022 terão sido ameaçadas com prisão e tortura caso os jogadores não se "comportem de forma correta" no encontro com os Estados Unidos, marcado para terça-feira, pelas 19 horas.De acordo com o mesmo repórter, que citada uma "fonte que segue atentamente as forças de segurança iranianas que estão no Qatar para acompanhar o Mundial'2022", dezenas de agentes do IRGC (uma divisão especial das forças armadas do país) foram colocados no terreno para monitorizar os jogadores iranianos, que neste torneio estão "proibidos de socializar fora do grupo ou encontrar-se com estrangeiros".