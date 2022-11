Taremi: «Se tivesse que escolher uma segunda seleção para apoiar, seria Portugal»

Mehdi Taremi conversou este sábado com os jornalistas portugueses e não escondeu as suas ambições para o Mundial. O avançado iraniano também falou de Portugal e do FC Porto."Jogo a avançado, o meu trabalho é marcar golos, dou o meu melhor para fazer isso, mas o mais importante é a equipa. É o melhor momento da minha carreira.""Claro que me ajudou imenso. É o meu melhor momento da carreira e aprendi com ele, tal como com os meus companheiros. Os três anos e meio que passei no FC Porto foram muito importantes, porque estou num clube conhecido por todo o Mundo.""Não consigo dizer quem é o melhor, mas consigo dizer que a nossa equipa está unida e que o melhor jogador da nossa equipa é mesmo o coletivo.""Espero o melhor para a seleção portuguesa, mas eu jogo pelo Irão e vou fazer o meu melhor. Mas se tivesse que escolher uma segunda seleção para apoiar, seria Portugal.""Se virem, desde que o VAR foi implementado, quantos incidentes foram avaliados e não avaliados pelos árbitros… Temos de avaliar bem.""Em termos de experiência, cresci muito desde aí. Comecei no Rio Ave, fui para o FC Porto e estou numa das top 5, a jogar a Liga, a Champions e isso ajudou-me muito.""Como já disse antes, estou muito feliz no FC Porto, que é um grande clube, de uma das principais ligas. Estou na seleção e apenas concentrado na seleção. Veremos o que acontece depois do Mundial.""Obviamente que a sinto, mas neste momento estou totalmente concentrado na seleção. Lamento pelo meu povo, mas tento apenas pensar, agora, na seleção."