Bounou: «Os jogadores de Marrocos estão prontos para enfrentar qualquer seleção do Mundo»

Bounou, guarda-redes de Marrocos, analisou a façanha de atingir as meias-finais do Mundial, após batida a seleção portuguesa por 1-0."Muito difícil encontrar palavras para descrever este momento. Quero agradecer aos meus parceiros todo o trabalho e agora descanso para que possamos enfrentar o que temos pela frente", frisou o guardião marroquino."Muito difícil descrever essa sensação. Gostaria de agradecer a todos os jogadores pelo desempenho fantástico, muitos deles com problemas físicos. Estes momentos são ótimos e os jogadores de Marrocos estão prontos para enfrentar qualquer seleção do Mundo. Agora vão saber que podemos fazer milagres", acrescentou Bounou.