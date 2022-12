En-Nesyri saltou 2,78 metros frente a Portugal mas ainda ficou longe de Ronaldo

En-Nesyri é nome que os portugueses não vão esquecer tão cedo, ou não tivesse sido o carrasco da Seleção Nacional no Mundial'2022. Aos 42 minutos, no alto dos seus 1,89 metros, voou nos céus de Doha para transportar Marrocos para as meias-finais do Campeonato do Mundo: parecia ter molas nos pés, tal foi o pulo que para cabecear a bola e bater Diogo Costa. Segundo a medição da Bein Sports, o dianteiro do Sevilha saltou 2,78 metros, ficando ainda longe de superar Cristiano Ronaldo , que naquele momento ainda estava sentado no banco da Seleção Nacional.Há quase uma década, mais propriamente em 2013, o craque português precisou de saltar 2,93 metros para marcar um golo ao Manchester United, num encontro dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Este mediático cabeceamento quase foi superado pelo gesto técnico de En-Nesyri, que para muitos é um profundo desconhecido.