Hadji sem medo de Portugal: «Eles não são aliens. O único alien que vejo é o Kylian Mbappé»

Antigo jogador do Sporting, Mustapha Hadji vai seguir com enorme expectativa o duelo de sábado entre Portugal e Marrocos, com a certeza de que a seleção magrebina tem argumentos para lutar com a Seleção Nacional pelo apuramento para as meias-finais do Mundial'2022. Em entrevista ao portal 'So Foot', o antigo médio de 51 anos disse mesmo que os marroquinos não podem temer o poderior português e explica porquê."Tal como a Espanha, é uma equipa que gosta de ter a bola, mas têm um jogo mais direto, atacam de forma mais rápida. Tem jogadores de qualidade em todas as posições. Na zona ofensiva é impressionante, mesmo sem o Ronaldo a titular. Vão muito para as alas rapidamente, num nível muito alto, mas acredito que a parte forte de Marrocos é não preocupar-se em demasia com o adversário. Claro que o Regragui vai estudar Portugal, mas dá um foco importante à qualidade da própria equipa. Tens de respeitar Portugal, mas não podes ter medo. Eles não são aliens. O único alien que vejo neste Mundial é o Kylian Mbappé! Marrocos tem as suas chances", garantiu o antigo jogador dos leões."Temos de ser otimistas, de acreditar que as meias-finais contra França são possíveis - a equipa que para mim é favorita a par do Brasil. Temos de fazer as coisas passo a passo. Portugal, como a Espanha, tem um estilo de jogo que encaixa bem em Marrocos. Temos mais dificuldades contra equipas que apostam mais no físico, com a Alemanha. Vamos pensar em Portugal e veremos. Mas uma coisa é certa: Marrocos já teve sucesso neste Mundial", acrescentou.