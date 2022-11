Os convocados de Marrocos para o Mundial: Abderazak Hamdallah regressa três anos depois

??????? ???????? ????? ?????? ?????? ???????? ??? ?????? ???? ??? 2022



Your squad list is ready for FIFA World Cup Qatar 2022 !#DimaMaghrib #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/IQOUBmlAP2 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2022

O avançado Abderazak Hamdallah, dos sauditas do Al-Ittihad, regressou esta quinta-feira, três anos depois, a uma convocatória da seleção de Marrocos, entrando na lista para o Mundial'2022. O selecionador de Marrocos, Walid Regragui, integrou na lista as principais figuras atuais da equipa, como os laterais Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) e Noussair Mazraoui (Bayern Munique) ou o médio Hakim Ziyech (Chelsea)."Confiamos nesta lista e peço aos marroquinos que apoiem a equipa", disse o selecionador, na conferência de imprensa de imprensa de apresentação dos convocados.Marrocos está integrado no Grupo F e estreia-se frente à Croácia (23 de novembro), seguindo-se jogos com a Bélgica (27 de novembro) e o Canadá (1 de dezembro).Os 'leões do Atlas' vão estar pela sexta vez num Mundial, mas apenas passaram a fase de grupos em 1986, numa prova em que venceram Portugal (3-1), no derradeiro jogo das 'poules'.Yassine Bounou (Sevilha/ESP), Munir Mohamedi (Al Wehda La Mecque/A. Saudita), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca)Achraf Hakimi (PSG/FRA), Noussair Mazraoui (Bayern Munique/ALE), Nayef Aguerd (West Ham/ING), Badr Benoun (Qatar SC), Romain Saïss (Besiktas/TUR), Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca), Jawad El Yamiq (Valladolid/ESP), Achraf Dari (Brest/FRA)Sofyan Amrabat (Fiorentina/ITA), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria/ITA), Selim Amallah (Standard de Liège/BEL), Azzedine Ounahi (SCO Angers), Bilal El Khannouss (Genk/BEL), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca)Hakim Ziyech (Chelsea/ING), Amine Harit (Marselha/FRA), Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna/ESP), Zakaria Aboukhlal (Toulouse/FRA), Sofiane Boufal (SCO Angers), Ilias Chair (Queens Park Rangers/ING), Youssef En-Nesyri (Sevilha/ESP), Walid Cheddira (Bari/ITA/D2), Abderrazak Hamed Allah (Ittihad/A. Saudita)