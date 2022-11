Seleção Nacional já está no Qatar: loucura na chegada

O avião que transportou a Seleção Nacional já aterrou no Qatar. A comitiva portuguesa tinha saído de Lisboa pouco depois das 13 horas.Antes da partida, Cristiano Ronaldo deixou uma nova mensagem nas redes sociais, mostrando toda a confiança na seleção."Grande prova de força ontem em Alvalade, com os nossos rapazes a mostrarem toda a sua personalidade. Clara demonstração de talento e capacidade, mais uma razão para levarmos connosco na bagagem todos os sonhos do Mundo! Seja onde for, Portugal, sempre!", escreveu o capitão da Seleção Nacional, na página de Instagram.