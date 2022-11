Otávio saiu lesionado

A única má notícia para Fernando Santos foi mesmo a lesão registada por Otávio que abandonou o relvado com queixas na coxa direita.O médio, de 27 anos, lesionou-se logo no início da segunda parte, após um lance dividido, em que até foi marcada falta contra Portugal. Apesar de ter sido assistido pela equipa médica, as dores persistiriam e o médio acabou por ser rendido por William Carvalho ao minuto 56. Hoje, antes do treino, o jogador do FC Porto vai ser reavaliado.