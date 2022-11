Marcelo destacou Ronaldo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vibrou com a vitória da Seleção Nacional e, no final, não deixou de destacar o peso do capitão de Portugal."O Cristiano Ronaldo é um caso único, o estádio veio abaixo com o seu golo, mas não é só no Qatar, é um pouco em toda a parte do Mundo", afirmou o chefe de Estado, de 73 anos, que ainda garantiu ter sido bem recebido no Qatar: "Há aqui uma grande simpatia em relação a Portugal. Foi um jogo difícil, vamos ter campeonato muito difícil, mas o primeiro jogo está ganho".Marcelo Rebelo de Sousa ainda participou num colóquio onde abordou os direitos humanos, e garantiu que a sua intervenção não fomentou "polémica".