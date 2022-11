William acaba como capitão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

William Carvalho acabou o jogo como capitão. O médio, de 30 anos, recebeu a braçadeira após a saída de Cristiano Ronaldo, aos 88’, tendo em conta que tanto Pepe como Rui Patrício estavam no banco e João Moutinho, o segundo jogador mais internacional da história da Seleção, nem sequer foi ao Mundial.Com 77 internacionalizações, o jogador do Betis deu mais um passo rumo ao lote dos nomes com 80 ou mais partidas pela equipa das quinas, que pode ver na infografia abaixo.