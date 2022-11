Rúben Dias: o “Sr. 100%”

O central Rúben Dias foi protagonista de um programa especial da CNN Internacional. Uma equipa de reportagem passou um dia com o internacional português do Man. City, antes ainda do Mundial, e ouviu confissões... e comentários de colegas de longa data. "O futebol para mim é tudo. É a vida, é felicidade, é lidar com todo o tipo de emoções, desde ser o melhor do mundo a ser o pior", disse o central enquanto cozinhava arroz de pato e lembrava o primeiro encontro com Ronaldo: "A primeira vez que o vi foi no primeiro treino que fiz com ele. Ele tinha acabado de ganhar a Liga dos Campeões e mantinha toda a dedicação."Bernardo Silva apelidou o colega de ser "100% futebol" e Rúben sintetizou assim o Mundial. "É o maior troféu que um jogador pode ganhar." *