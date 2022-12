Horta dá fruto em 5 minutos

çRicardo Horta estreou-se a jogar num Mundial, foi o primeiro jogador do Sp. Braga a marcar na competição e, como se não bastasse, juntou o nome a um lote restrito de jogadores ao assinar o sexto golo mais rápido de Portugal em Campeonatos do Mundo. A liderança pertence a José Augusto que faturou logo ao segundo minuto do jogo frente à Hungria, em 1966.Em quatro minutos, marcaram Pauleta, contra Angola em 2006, e Cristiano Ronaldo, no Mundial’2018 diante de Espanha e de Marrocos. No mesmo minuto de Horta (5’) marcou ainda Nani no duelo com os Estado Unidos, em 2014.