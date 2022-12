Diogo Jota no balneário

Diogo Jota esteve no Estádio Education City a assistir ao último jogo de Portugal na fase de grupos do Mundial. A recuperar de uma lesão nos gémeos da perna direita, que o impediu de ser chamado por Fernando Santos, o avançado do Liverpool, revelou à SIC que aproveitou para ir ao balneário falar aos amigos."O ambiente é fantástico, respira-se confiança e nestas competições o fator confiança é importante", explicou antes do jogo, sublinhando o "golpe duro" que foi ficar afastado desta prova.