Experiência serve de aprendizagem para Diogo Dalot

Mesmo que as expectativas tenham saído defraudadas, Diogo Dalot afirma que a prova no Qatar serve de "aprendizagem". "Realizei um sonho. Nunca vou esquecer o momento do hino, as bandeiras nos estádios, os golos que festejámos juntos... Vamos superar juntos", escreveu o lateral.

Vitinha foi outro dos internacionais que reagiu ao longo do dia de ontem. "É duro, custa, dói. Saímos de cabeça erguida e de consciência impa", partilhou o médio do PSG. Já Rafael Leão aproveitou para lançar farpa aos marroquinos: "Defrontámos um adversário que teve algo a mais do que nós e por isso seguiu em frente..." Rúben Dias também deixou uma mensagem forte nas redes sociais. "Dói, especialmente por sabermos que tínhamos todas as armas para lutar pelo nosso sonho", atirou o central do Manchester City.