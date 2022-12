Adepto atirou água a Cristiano Ronaldo e foi obrigado a sair pelo segurança

Angry fan escorted out for throwing water on Ronaldo. Not difficult to show some respect. Good result. pic.twitter.com/HHVLv051Y4 — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 10, 2022

Um adepto atirou água na direção de Cristiano Ronaldo no Marrocos-Portugal. A situação aconteceu ao intervalo do jogo dos quartos de final do Campeonato do Mundo, quando o capitão da Seleção Nacional se dirigia para o banco de suplentes depois de ter estado no balneário em conjunto com os restantes companheiros de equipa.A reação imediata dos restantes adeptos nas imediações do prevaricador foi contestar a ação deste e filmá-lo.Segundo o jornalista e apresentador Adriano Del Monte, o adepto em causa foi conduzido a abandonar o local onde se encontrava no recinto por um segurança.