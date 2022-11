Ansu Fati recusou a Seleção Nacional: «Como vou jogar por Portugal se nem sei falar português?»

Ansu Fati foi uma das surpresas na lista de convocados de Luis Enrique para representar Espanha no Mundial'2022, mas o avançado do Barcelona até podia estar a atuar por outra seleção: a de Portugal. Quem o garante é Bori Fati, pai do jogador."O Ansu podia escolher jogar por Portugal, ofereceram-nos a nacionalidade", começou por dizer aos microfones do 'Carrusel Deportivo', para depois justificar a escolha do filho, que sempre soube que seleção queria representar."Ele disse-me: 'pai, como vou jogar por Portugal se nem sei falar português? Trouxeste-me para Espanha e vou ficar porque os meus amigos e a minha vida estão cá", contou.