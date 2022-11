António Silva: «Vou seguir o exemplo do Pepe, Rúben Dias e Danilo»

Em estreia nos convocados da Seleção, António Silva abordou o momento e reconheceu que ainda se está a ambientar, sublinhando o orgulho em vestir a camisola de Portugal."Sem dúvida que não esperava estar aqui hoje, mas é um orgulho enorme. Vou dar o meu melhor para representar a Seleção. Sei que há muita qualidade e tenho de olhar para cada jogador como uma forma de aprender porque ainda sou muito novo. Olhando para a minha posição, são jogadores muito experientes e espero aprender ao máximo neste estágio. Ainda estou a lidar um bocado com a situação. Olho para o lado no balneário e tenho jogadores de renome europeu. Espero seguir os passos deles, mas vou seguir o meu caminho, seguindo o exemplo de jogadores como o Pepe, o Rúben Dias e o Danilo", revelou o defesa-central em entrevista à RTP.A vida de Cristiano Ronaldo está um verdadeiro turbilhão, mas o jovem defesa garante que essas questões não afetam o grupo. "Isso são questões pessoais. Nós olhamos para aquilo que é a Seleção, somos um grupo muito forte e isso fica à parte do que é a Seleção", afirmou António Silva, sublinhando: "[O Ronaldo] é um jogador especial. Estou nos primeiros dias e ainda me estou a adaptar, mas sem dúvida que é um grande exemplo para mim e para todos os portugueses."