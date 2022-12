António Simões convidado pelo presidente da FIFA a assistir ao Coreia do Sul-Portugal

António Simões vai ver in loco o Coreia do Sul-Portugal, jogo da 3ª jornada do grupo H do Campeonato do Mundo, a convite do presidente da FIFA, Gianni Infantino. O antigo extremo da Seleção Nacional parte esta quinta-feira para o Qatar para que na sexta-feira esteja no Education City a assistir ao embate da equipa das quinas."Surpreendido mas reconhecido e com grande apreço pela lembrança", frisou ao Magriço, de 78 anos.O antigo dianteiro do Benfica cumpriu todos os seis jogos na melhor classificação de sempre da Seleção Nacional em Mundiais de futebol. Aconteceu em 1966, quando a formação comandada por Otto Glória alcançou o 3º lugar na prova disputada em Inglaterra, perdendo apenas nas meias-finais diante da seleção anfitriã.