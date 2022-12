As últimas da Seleção Nacional: treino sem os titulares e o capitão Ronaldo

Poucas horas após ter eliminado a Suíça nos oitavos-de-final do Mundial, a Seleção Nacional voltou ao trabalho no complexo em Al Shahaniya: no relvado apenas 12 jogadores, com nota de destaque para a ausência do capitão Ronaldo, que ficou no ginásio a fazer recuperação com os 11 titulares escalados por Fernando Santos no embate diante dos helvéticos.Perante um forte calor, os atletas portugueses cumpriram uma sessão mais ligeira, com pequenos jogos em campo reduzido, antes de gozaram uma tarde de folga concedida pelo selecionador, tal como acontece depois das partidas.No boletim clínico continua o lateral-esquerdo Nuno Mendes, lesionado na coxa esquerda, tal como o médio Danilo, que fraturou três costelas.Nos quartos-de-final, dia 10, Portugal defronta Marrocos, no Al Thumama, às 18h00 horas locais, menos três em solo continental.