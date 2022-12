As últimas da Seleção: treino de recuperação com 12 jogadores e ainda sem Otávio

A Seleção Nacional voltou este sábado ao trabalho, poucas horas após ter perdido (2-1) contra a Coreia do Sul no último jogo do Grupo H do Mundial: no relvado do complexo em Al Shahaniya apareceram 12 jogadores, leia-se, quem esteve no banco mas não cumpriu os 90' diante da formação asiática.A essas 11 ausências - os titulares -, juntam-se ainda 3 jogadores que estão no boletim clínico, a saber: Otávio, ainda a recuperar de uma lesão na coxa direita, Danilo, que fraturou três costelas, e ainda Nuno Mendes, que não joga mais no Qatar devido um problema na coxa esquerda.Portugal, recorde-se, defronta a Suíça nos oitavos-de-final, encontro marcado para terça-feira, no Lusail, às 22 horas locais, menos 3 em solo continenal.