«Às vezes as pessoas não compreendem o jogo de João Félix...»

João Félix tem sido uma das figuras em evidência da Seleção Nacional no Mundial'2022, nada que surpreenda quem lhe é próximo. À CNN Portugal, o padrinho do avançado do At. Madrid sublinhou o trabalho que o jogador tem feito dentro das quatro linhas."Não nos surpreende o que está a fazer. Não é vaidade, mesmo. É o registo dele assim, só que há pessoas que às vezes não compreendem o jogo do João... Ainda bem que as pessoas estão a gostar muito agora", afirmou João Paulo, não escondendo a confiança na Seleção para o jogo dos quartos de final desta tarde, frente a Marrocos (15 horas). "Portugal vai levar Marrocos de vencida, mas não vai ser fácil. Marrocos está a fazer um bom Mundial, já eliminou boas seleções..."Sobre o talento de João Félix, João Paulo atira com um sorriso: "Vem desde a barriga da mãe, como costumo dizer! Desde miúdo que o sonho dele era tornar-se jogador e uma estrela do futebol".