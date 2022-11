Bernardo Silva: «É uma questão do Cristiano, não sou jogador do Man. United. Mesmo que fosse não respondia»

Bernardo Silva garantiu que não existe qualquer problema na Seleção Nacional, nem mau ambiente, na sequência da entrevista de Cristiano Ronaldo, onde o avançado criticou o Manchester United."Quanto a notícias de Inglaterra, nada têm a ver com a Seleção, é uma questão dele, não tem nada a ver comigo ou com a Seleção. Mudanças na forma de jogar sem Ronaldo? Têm a ver com o facto de ser uma geração diferente, jogadores diferentes. De há 8 anos para cá mudaram quase todos os jogadores, tirando dois ou três. É uma geração muito forte, quase todos os atuam nas melhores ligas, nos melhores clubes. Quando Cristiano não está a Seleção tem sabido responder, somos 26, não é importante se está um ou se está outro, vamos dar o nosso melhor para representar o nosso país", começou por dizer o médio do Manchester City, na primeira conferência de Portugal no Qatar."É uma questão do Cristiano, não sou jogador do Manchester United, mesmo que fosse não responderia. Não tenho nada a ver com isso, estamos na Seleção, focados nos nosso jogos. Não no Cristiano e não no clube dele. Ambiente entre Ronaldo e Bruno Fernandes? Eu não vejo nenhum ambiente estranho na nossa Seleção entre o Cristiano ou o Bruno. Mais uma vez digo que é um assunto dele, nem jogo nesse clube. Uma questão que tem de resolver com quem de direito. É uma situação com o clube dele. Vejo-o motivado e focado na Seleção como todos nós. É mais um para ajudar o nosso país, é um assunto individual. Só se fala disso nas conferências de imprensa quando Portugal tem um Mundial para disputar. Não percebo a vossa persistência neste assunto, porque não há nada", acrescentou Bernardo Silva, já depois de várias vezes questionado, agora pela imprensa estrangeira, sobre o tema.