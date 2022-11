Bernardo Silva: «Houve momentos na organização deste evento que não correram da melhor maneira»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bernardo Silva lamentou a violação dos direitos humanos no Qatar durante a construção das infraestruturas para o Mundial'2022, defendendo a igualdade para todas as pessoas."Uma questão complicada porque sabemos tudo o que aconteceu, todos nós nesta Seleção acreditamos nos direitos humanos, de todos os trabalhadores, na igualdade de direitos para todas as pessoas, gostem ou façam o que quer que seja. Estamos a representar o nosso país, a tentar fazê-lo da melhor forma, sabendo que houve momentos na organização deste evento que não correram da melhor maneira. Mas agora estamos concentrados em representar Portugal ao mais alto nível", referiu o médio de Portugal, em conferência de imprensa.