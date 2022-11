Bernardo Silva: «Sabemos que carregamos algum peso e que os portugueses esperam muito de nós»

Bernardo Silva falou aos jornalistas este sábado no Qatar e deu conta da ambição que reina por estes dias no seio da Seleção Nacional. O jogador do Manchetsre City garante que a equipa está ciente das expectativas dos portugueses, mas assegura que os jogadores estão a postos para dar uma boa resposta."Com muita ambição, estamos muito confiantes, sabemos que estamos numa competição especial, curta e imprevisível. Há grandes seleções. Sabemos que carregamos algum peso, que os portugueses esperam muito de nós, mas estamos prontos e vamos dar o nosso melhor, de modo a representarmos o país da melhor forma. Vimos para ganhar, com ambição.""A vitória contra a Nigéria acaba por dar confiança, apesar de ser um particular, é sem dúvida melhor vir para cá depois de uma vitória, voltar a ganhar as rotinas que temos tentado criar nos últimos tempos. Todos os jogos vão ser complicados, todas as equipas vão estar a 100 por cento, vão jogar como se fosse o último jogo das suas vidas, mas nós também. O Gana tem boas individualidades, mas nós também. Estamos confiantes que as coisas vão correr bem para nós."Acho que é indiferente começar pelo Gana ou por outra equipa qualquer. Vamos ter de jogar contra os três. É uma competição curta, em que temos de somar pontos para passar aos 'oitavos'."É complicado... É verdade que venho jogando em posições diferentes nos últimos tempos, os meus treinadores sabem onde me sinto melhor, mas estou sempre disponível para ajudar onde o treinador achar melhor."Já que insistem, sinto-me melhor a jogar no meio. Mas estou disponível para jogar na posição que o treinador achar melhor para a equipa. Tendo feito toda a formação a médio, é a que me sinto mais confortável."Acho que, por ser completamente diferente, a meio de uma época, sinto-me melhor fisicamente do que no final de uma temporada, em que estou estafado. Sinto-me bem ao nível físico, pronto para ajudar a Seleção. É diferente jogar uma competição destas em dezembro ou em julho, vindos de uma época com 60 jogos."São sensações boas, está calro, mas tudo ótimo. O hotel é muito bom, a receção foi fantástica... Estamos muito contentes."