Bruno Fernandes brinca com companheiros da Seleção: «Quando eu digo que está na hora da sueca...»

Bruno Fernandes fez uma publicação bem-humorada nas redes sociais ao divulgar uma fotografia com Gonçalo Ramos e Rafael Leão atrás de si, aquando da celebração do segundo golo de Portugal frente ao Uruguai."Quando eu digo que está na hora da sueca e eles vêm logo a correr. Matheus Nunes e Nuno Mendes estão a demorar a chegar vocês", pode ler-se na publicação feita no Instagram.Recorde-se que o médio marcou os dois golos do triunfo diante do Uruguai, que garantiu à equipa das quinas o apuramento para os 'oitavos' do Mundial.