Bruno Fernandes criticado: «Ninguém consegue ser o melhor a encolher os ombros quando não lhe passam a bola»

Bruno Fernandes já foi várias vezes criticado pela postura em campo, nomeadamente os gestos e as conversas que tem com os companheiros. E após o jogo com o Gana o médio foi alvo de duas lendas do futebol britânico. "Não gosto que tenha a bola e aponte para onde os outros devem ir. Ninguém consegue ser o melhor a erguer as mãos ou encolher os ombros quando não lhe passam a bola", disse o treinador escocês Graeme Souness à 'ITV Football'





E o irlandês Roy Keane, ex-capitão do Man. United, concordou e disse: "Tem alguns maus hábitos como os de levantar os braços e apontar para os outros. Precisa de subir para outro nível."