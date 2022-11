Bruno Fernandes e a 'ameaça' de atirar Danilo ao chão "só por causa das comichões"

Bruno Fernandes e Danilo Pereira protagonizaram um momento de boa disposição nas redes sociais, tudo por causa de um episódio ocorrido no treino de ontem da Seleção.O jogador do PSG partilhou nas redes sociais uma imagem onde parece levar a melhor sobre o médio do Manchester United e escreveu: "É vê-la passar, Bruno Fernandes."O outro não se ficou e respondeu, também em tom de brincadeira, com emojis de fúria e risos: "Amanhã vais estar estendido comigo no chão, só por causa das comichões."