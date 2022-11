Casillas destaca defesa de Diogo Costa: «É o momento em que Portugal se qualifica»

Momento justo donde Portugal se clasifica para octavos. Y es correcto, es una parada. Hay que darle valor a esa jugada. Mucha! Muy bien @DiogoMCosta99 pic.twitter.com/io7Sg5PUM9 — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 28, 2022

Iker Casillas mostrou-se rendido a Diogo Costa, que na 1.ª parte do Portugal-Uruguai, quando ainda estava 0-0, defendeu um remate de Bentancur num lance em que ficou cara a cara com o médio. Uma jogada que, diz o antigo guarda-redes do FC Porto, foi fundamental."O momento em que Portugal se apura para os 'oitavos'. Não está errado, é uma defesa. Há que dar valor a esta jogada. Muito valor. Muito bem, Diogo Costa", considerou o antigo internacional espanhol no Twitter.