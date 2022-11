Cristiano Ronaldo de regresso após falhar particular com a Nigéria: treino com seis ausentes

Portugal treina pela primeira vez, este sábado, no centro de treinos do Al Shahaniya, a 30 quilómetros de Doha. Na sessão, destaque para Cristiano Ronaldo, que após falhar o particular com a Nigéria esteve agora em pleno. Diogo Dalot, António Silva, William Carvalho, Otávio, João Félix e André Silva ficaram pelo ginásio, a fazer trabalho de recuperação.Um treino que contou com cerca de 200 jornalistas provenientes de todos os locais do Mundo, como Espanha, França, Inglaterra, Coreia do Sul ou Índia.