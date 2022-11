Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes: comunhão entre dupla mediática e Pepe ainda com proteção

Portugal treina esta manhã com a equipa na máxima força Portugal treina esta manhã com a equipa na máxima força

A carregar o vídeo ...

Mais novidades sobre o segundo treino de Portugal no Qatar, onde ao primeiro dia de sessão sob um intenso calor, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes afastaram, de vez, a polémica em torno de ambos, saída do vídeo públicado pela FPF, nos bastidores da concentração, onde foi descrito um cumprimento mais frio do médio para com o avançado, colegas também no Man. United.Este domingo, nos 15 minutos abertos à comunicação social, ambos estiveram no mesmo grupo dos exercícios de aquecimento, trocando sorrisos, ao largo de Rúben Dias.Nota, também, para Pepe, central que continua com o joelho esquerdo protegido, após a entorse que o obrigou a parar mais de um mês antes de ver confirmado o seu nome rumo ao Mundial.