Cristiano Ronaldo falha treino da Seleção esta tarde

Cristiano Ronaldo vai falhar o treino da Seleção Nacional desta tarde. Apesar de até ter sido o primeiro a passar pelos portões da Cidade do Futebol, como de resto habitual, a FPF informou que o capitão da equipa das quinas está com uma "indisposição gástrica".A sessão de trabalho na Cidade do Futebol, a última antes do encontro de preparação com a Nigéria (amanhã, às 18H45, no Estádio de Alvalade) está agendada para as 17H30 e terá apenas 15 minutos abertos à comunicação social.