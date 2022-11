Cristiano Ronaldo: «Foco! Vontade! Crença!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal fez este domingo o segundo treino no Qatar , com Fernando Santos a ter todos os jogadores disponíveis. Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo deixou mais uma mensagem de entusiasmo."Boas energias, boas sensações, o mesmo empenho e a mesma concentração de que colocamos em cada desafio. Foco! Vontade! Crença! Seja onde for, Portugal, sempre!", escreveu o capitão da Seleçâo Nacional.