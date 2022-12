Cristiano Ronaldo: «Há um Mundial que Portugal já ganhou: o dos adeptos!»

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

A menos de 24 horas do duelo com Marrocos, dos quartos-de-final do Mundial'2022, Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem na qual enaltece e agradece o apoio recebido. O capitão da Seleção Nacional apela a que esse ambiente continue, tanto nos bons como nos maus momentos."Há um Mundial que Portugal já ganhou: o dos adeptos! Incrível o apoio e o carinho que temos sentido de tantos portugueses (e não só!) aqui no Catar, tão longe da nossa pátria. Continuem a apoiar nos bons e nos maus momentos, tudo faremos para retribuir com vitórias! Força, Portugal!", escreveu CR7.