Cristiano Ronaldo: «O apuramento está garantido mas queremos também o 1.º lugar»

Cristiano Ronaldo deixou esta quinta-feira uma mensagem nas redes sociais na véspera do jogo com a Coreia do Sul, no qual Portugal pode garantir o 1.º lugar do Grupo H."O apuramento está garantido mas queremos também o 1.º lugar. Não há limites para esta equipa nem para os nossos objectivos. Vamos por mais! Força Portugal", escreveu o avançado na conta de Instagram.