Cristiano Ronaldo: «Unidos e focados. Rumo ao nosso objetivo»

Através das redes sociais, Cristiano Ronaldo partilhou uma mensagem de otimismo tendo em vista o duelo de segunda-feira diante do Uruguai, da 2.ª jornada do Grupo H do Mundial'2022. "Unidos e focados. Rumo ao nosso objetivo", escreveu o capitão, que na ronda de abertura, diante do Gana, tinha feito um dos três golos portugueses na vitória por 3-2.