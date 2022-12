Diogo Costa: «Erros ninguém os quer cometer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já em Portugal, depois da eliminação do Mundial'2022, Diogo Costa deixou esta segunda-feira uma mensagem nas redes sociais."Não era o desfecho que queríamos, tínhamos a ambição de ganhar o Mundial, não conseguimos… mas com a certeza que demos tudo em campo. Erros ninguém os quer cometer, quando acontecem servem de aprendizagem e crescimento diário. Um obrigado a todos os portugueses", escreveu o guarda-redes.Portugal perdeu por 1-0 com Marrocos nos quartos-de-final, num lance em que Diogo Costa se saiu mal na fotografia.