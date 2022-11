Diogo Costa: «O primeiro objetivo está conseguido»

Diogo Costa destacou a capacidade de sacrifício da Seleção na vitóriafrente ao Uruguai e lembrou que o objetivo do apuramento para os oitavos-final está conseguido.Quero agradecer o apoio aos portugueses aqui no Qatar. Mais uma vez fizemos um excelente jogo, uma excelente 1ª parte. Na segunda baixámos um pouco o bloco, mas também defrontámos uma grande seleção que nos obrigou a fazer isso. Mostrou também o poder defensivo e o espírito de sacrifício que temos mostrado ao longo dos últimos anos. O primeiro objetivo está conseguido. Agora é descansar para jogar o último jogo e passar em primeiro.Temos trabalhado muito bem e temos um grupo muito forte, não só os onze que entram de início, mas os que entram também ajudam. É seguir com o mesmo espírito.É um momento triste para nós. O Nuno acrescenta muito à equipa, mas no banco estava o Raphael que tem demonstrado a sua qualidade. Espero que o Nuno recupere o mais rápido possível.