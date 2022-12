William Carvalho: «Temos de estar focados para que as coisas não corram da maneira que não queremos»

William Carvalho fez este domingo a antevisão ao jogo dos oitavos de final do Mundial'2022 que vai Portugal e Suíça frente a frente na terça-feira (19 horas).(com a lembrança de que numa semana golearam e na outra perderam): "É verdade, os dois últimos jogos foram assim, sabemos que vai ser muito difícil, mas eles vão encontrar um Portugal focado, onde os jogadores vão fazer o possível para ganhar o jogo.""O grupo está unido como sempre, desde o primeiro dia. Temos trabalhado bem e acreditamos que podemos fazer coisas boas. Sobre o Ronaldo, já foi esclarecido com ele. Portanto, não sou eu que posso falar sobre o assunto.""De certeza que vamos encontrar uma Suíça com posse de bola, uma equipa muito unida e com excelentes jogadores. Tem havido muitas surpresas e a ilação que podemos tirar é que temos de estar focados do primeiro ao último minuto, para que as coisas não corram da maneira que não queremos.""Ninguém gosta de perder, temos de analisar, tirar as coisas menos boas que fizemos, para que não volte a acontecer. Estar aqui não quer dizer nada, o André Silva já aqui esteve e não foi titular.""Portugal tem que jogar como jogou nos dois primeiros jogos, tem de estar unido do princípio ao fim, sabemos que vamos apanhar uma equipa difícil e de certeza que o jogo vai ser definido nos detalhes.""São duas grandes seleções que vão disputar o jogo com as suas maiores forças e o jogo vai decidir-se nos detalhes, porque ambos têm jogadores de qualidade. Desde o primeiro dia sabemos onde queremos chegar, mas agora temos de nos focar na Suíça.""[Risos] Não posso controlar, no campo não se confirma, portanto, o que as pessoas dizem e os memes que fazem, não posso controlar. Resta-me trabalhar dia a dia, para mostrar no campo.""É um grande jogador, tem demonstrado isso nos últimos anos, joguei com ele no Sporting e está a fazer uma grande época no United e na Seleção. Líderes são todos e o Bruno está preparado para lidar com o grupo e nós com ele.""O primeiro objetivo era passar em primeiro lugar e neste momento está da forma que nós queríamos.""É um excelente guarda-redes, temos três excelentes guarda-redes, pode jogar ele, como os outros. E não sabia que tinha nascido na Suíça.""Neste sentido não faz muito sentido falar na Espanha, porque só estamos focados na Suíça."