Gonçalo Ramos: «Olhar para o empate é meio caminho andado para as coisas não correrem bem»

Gonçalo Ramos falou este sábado sobre o momento da Seleção Nacional, já de olho no jogo com o Uruguai da 2.ª jornada do Grupo H do Mundial'2022 (segunda-feira, 19 horas)."Isso são coisas nossas e há pormenores que não temos de revelar. O mais importante é o que transmite a foto , que é um bom ambiente e uma boa energia. Já estamos a preparar o jogo com o Uruguai""Acho que uma seleção com a nossa qualidade tem que ser favorita em qualquer jogo. Empate? Não olhamos para nenhum jogo a pensar no empate, que é meio caminho andado para as coisas não correrem da melhor forma.""Tem sido muito bom, os dias têm sido especiais, e estar num Mundial é um sonho de criança.""Estava no Algarve com a minha família, não foi um dia feliz e espero que, desta vez, possamos sair vitoriosos.""Quanto mais cedo nos apurarmos melhor, porque evitamos azares. Darwin é um grande jogador, meu amigo, mas nós estamos preparados para o enfrentar""Pode ser um bocadinho de cada. Quem está cá, está preparado para jogar e ser titular. É uma oportunidade para aprender, no balneário e no campo.""Acho que são momentos e situações que podem acontecer a qualquer jogador. Eu também já falhei golos, foi um momento menos feliz, mas não sofremos golo.""Sempre foi um sonho, mas ia sempre depender da prestação no meu clube. Só depois ia pensar mais à frente.""Todos têm as suas características, mas tanto eu como o Ronaldo como o André Silva podemos aprender com os outros, na mobilidade, por exemplo.""São muito fortes e perigosos. Godín é um grande jogador e individualizar numa equipa com tanta qualidade... Não vale a pena.""É uma referência para todos nós - para muito um ídolo. Comanda a equipa mas não é o único. O Bruno Fernandes e o Pepe também o ajudam.""[risos] Não aceitaria dele nem de ninguém, talvez do meu irmão. A imagem é icónica e vai ficar marcada. Iremos lembrá-la durante muitos anos."