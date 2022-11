André Silva: «Golo de Bruno Fernandes? Até o podiam ter atribuído a mim!»

André Silva foi o escolhido esta quarta-feira para abordar o jogo da Seleção frente à Coreia do Sul, derradeiro encontro da fase de grupos agendado para sexta-feira, às 15 horas."Acho que o foco principal é ganhar, ganhar e ganhar, temos a passagem já garantida, falta o primeiro e não estamos preocupados com outros grupos, dar o máximo para atingir o primeiro"."Passa sempre ser titular, preparo-me sempre para estar dentro de campo, os que não estão lesionador, para serem titulares. Dar o máximo. Quando chegar a oportunidade, de certeza que estarei preparado""No final, a FIFA atribuiu ao Bruno Fernandes, até podiam ter atribuído a mim (risos)... Todos queremos marcar, fazer o melhor. É irrelevante.""Descansados nunca estamos, porque estamos na maior competição, as pessoas esquecem-se disso, os jogos são complicados e muito táticos. Qualquer erro pode custar-nos caro. Já nos apurámos, agora queremos o primeiro lugar.""Sempre me tentei adaptar ao que era pedido, mas no campeonato não tenho jogado a ponta de lança, tenho jogado como segundo avançado. Temos é de mostrar que somos uma equipa, não as individualidades.""É amanhã que abre? Essas questões dizem respeito aos jogadores em si, neste caso ao Ronaldo, que neste caso é muito experiente.""Há vantagens de desvatangens, se pensarmos demasiados nisso perdemos o foco. Se passarmos em primeiro, jogamos sempre às 22h, que é a hora que não gostamos mais.""É melhor perguntarem ao treinador, ele sabe melhor""É o nosso capitão, se não for a mais importante a nível do futebol portguês. É importante estar ao nosso lado."