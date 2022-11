A entrevista de Ronaldo, o jogo com a Nigéria, a situação de Pepe e António Silva: o que disse Fernando Santos

"Quer dizer que há algum cansaço acumulado. Já tínhamos falado disso. Há que gerir bem. Em julho há jogadores que vão com ritmo, outros sem ritmo. A meio é quase a mesma coisa, alguns com paragem mais prolongada… O Cancelo é de todos o que mais minutos tem. Agora até dia 24 vamos gerir todas estas questões para estarem todos bem.""Obrigado? Ninguém é obrigado a nada. Se me perguntar por tudo o que fez por Portugal… muitos que estão aqui fizeram. Obrigações não existem.""Temos até mais hábitos com as seleções sul-americanas. Em relação ao continente africano, como o Gana, tem essa matriz também. A Nigéria tem algo a ver com o Gana. Tem jogadores muito rápidos, exploram a velocidade. São muito talentosos. Não sei como a Nigéria se colocará em campo. mas normalmente jogam em 4x4x2 e o gana muitas vezes em 4x3x3. o Peseiro também demonstrou muito interesse em realizar esse jogo em Portugal. Foi uma escolha boa.""Como disse o João [Mário] ontem, 4 ou 5 perguntas tem sempre a ver com o Cristiano. Esta questão não tem nada a ver connosco nem com a seleção. Foi o jogador, o homem que decidiu dar uma entrevista. Ele não fala da Seleção Nacional, é uma entrevista muito pessoal e temos de respeitar. Tem a ver com tolerância. Não vi ninguém na Seleção a comentar o assunto.""Neste momento ele tem sintomas de gastroenterite, algo que deita muito a baixo os jogadores. Não vai treinar por isso, está no quarto para repousar e para amanhã não vai estar pronto seguramente."Não tinha de informar. Ele não é livre? O que tem a ver com a Seleção? O que afeta? O que me interessa é o que se fala cá dentro, de preparação para o Qatar, não nos afeta nada. Temos de respeitar a decisão dele. Não sei por que havemos de fazer isto… a mim não me afeta nada"."Confiança total nele. Como ele referiu, se foi convocado é porque acredito nele. Havia uma vaga para central. Nesta convocatória decidi que sendo 26 levaria 4 centrais. Três estavam praticamente certos, Danilo, Pepe e Rúben Dias, e depois fui vendo os outros. Observei muitos jogos. A minha equipa joga normalmente a 4 e dei atenção redobrada aos que jogam a 4. Podiam ter vindo outros mas pelo que vi nos jogos muito mais exigentes, como Champions, clássicos, dérbis, acabou por recair nele e é prova de confiança. Ele agora tem é de desfrutar, como fez no Benfica. Se recuássemos até à pré-época, apontaríamos outros à titularidade do Benfica e acabou por ser ele. Avô ainda não, pai posso ser."