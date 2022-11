Fã de Cristiano Ronaldo emocionou-se com autógrafo do ídolo: «Ele vai responder dentro de campo»

Depois da divulgação da polémica entrevista dada a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo surgiu com boa disposição na Cidade do Futebol, antes da partida para o Qatar. Distribuiu vários autógrafos, acedeu a pedidos de fotografias e fez o mesmo na chegada ao Aeroporto Humberto Delgado e foi lá que fez as delícias de uma fã em especial.Juliana Lacerda, uma jovem brasileira residente em Portugal, é fã do capitão da Seleção Nacional e nem é preciso ela falar para ficar percetível. Com a camisola 7, a jovem recebeu um autógrafo de Cristiano Ronaldo e, nessa altura, tremeu por todos os lados e as lágrimas de alegria vieram ao canto do olho.À conversa com Record, Juliana mostrou viver um sonho e, no meio da polémica, acredita que o ídolo vai dar respostas dentro de campo."Sim, o meu ídolo é o Ronaldo. Não consegui falar com ele. Estava nervosa, só tremia e ele estava a pedir calma. Achei-o bem confiante, vai dar tudo certo", expressou Juliana, que comentou o momento vivido por CR7. "É um momento turbulento na carreira dele. A única forma que ele pode responder é em campo. Vão falar mal dele mas ele vai responder dentro de campo", sublinhou.E, se dúvidas houvesse acerca da seleção pela qual ia torcer no Campeonato do Mundo, Juliana tratou de as desfazer. "Sou brasileira, mas também portuguesa. Vivo cá. Se eles não se defrontarem, torço pelas duas, claro. Mas torço mais por Portugal. Gostei muito do país e, claro, há o Ronaldo", concluiu.