Fernando Santos deixa promessa aos adeptos: «Vamos dar grande alegria»

A Seleção Nacional chegou ao Qatar com grande confiança. Pelo menos foi esse o sentido das declarações de Fernando Santos, pouco depois de ter desembarcado em Doha e antes de entrar no autocarro que levou a equipa das quinas até o hotel."Espero um grande Mundial", atirou, aos jornalistas que se encontravam no exterior do aeroporto. "Em termos desportivos, espero que Portugal faça um grande Mundial", reforçou o selecionador, que respondeu assim quando lhe perguntaram o que pode prometer aos portugueses: "Vamos dar uma grande alegria. Sempre motivados!"