Fernando Santos deu a tarde livre aos jogadores depois do treino matinal Muitos aproveitaram para estar com as respetivas famílias, que começaram a chegar ao Médio Oriente para o jogo com o Uruguai





• Foto: Paulo Calado