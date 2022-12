Fernando Santos deu meio dia de folga e jogadores da Seleção aproveitaram para ir à praia

Depois do treino matutino realizado no complexo em Al Shahaniya, os jogadores da Seleção Nacional tiveram autorização para gozar meio dia de folga concedido por Fernando Santos: alguns deles, e como provam as fotografias que ilustram a peça, foram até a uma praia do Qatar - a maioria é privada - onde relaxaram.Rúben Dias, Rúben Neves, Ricardo Horta, João Félix e, tudo indica, André Silva, que aparece nas imagens de costas, encontraram-se no local com Diogo Jota, avançado do Liverpool que veio ao Médio Oriente para assistir ao embate entre Portugal e a Coreia do Sul; está lesionado (gémeos da perna direita) e por essa razão não fez parte dos 26 convocados para o Mundial.A ordem de recolher é às 23h30, tal como tem acontecido desde a chegada ao país, e para domingo está marcada nova sessão de trabalho, às 17h00 - horas sempre locais, menos 3 em Portugal Continental. Antes, um jogador a definir falará aos meios de comunicação social.