Fernando Santos divulga os 26 convocados para o Mundial amanhã às 17h30

Fernando Santos vai divulgar a lista de 26 convocados de Portugal para o Mundial do Qatar esta quinta-feira, às 17h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.A lista vai sair de uma outra, de 55 pré-selecionados, conhecida a 23 de outubro : de fora estão, por lesão, os extremos Diogo Jota, do Liverpool, tal como Pedro Neto do Wolverhampton. Rafa, que renunciou à formação das quinas, também não entra nas contas para a competição internacional.Portugal integra o Grupo H com Uruguai, Coreia do Sul e Gana: estreia-se precisamente contra a seleção africana, no dia 24, no Estádio 974, em Doha.