Fernando Santos lembra espírito de 2018: «Seis ou sete jogadores chegaram sem clube»

O 'tema' Cristiano Ronaldo tem estado a pairar sobre a Seleção Nacional desde o início da concentração para o Mundial'22 e, mesmo depois de ontem ter sido conhecida a saída do capitão das quinas Manchester United, o assunto foi dominante na conferência de imprensa de Bruno Fernandes e Fernando Santos. Questionado sobre se o facto de CR7 estar agora sem clube trazia alguma instabilidade no seio da Seleção, o técnico nacional foi claro."Em 2018, e o Bruno [Fernandes] fazia parte desse grupo, o Mundial veio a seguir a um incidente [invasão em Alcochete], com 6, 7 jogadores que chegaram sem clube ou sem saber se saíam ou não. Costumo dizer que vi um a falar com o chefe de segurança da guarda a falar sobre o mesmo assunto durante muito tempo. O ambiente era muito bom, mas tivemos pessoas a fazerem contratos naquela altura, outros a renovar... Eles têm criado sempre muito bom ambiente. Em 2021, ainda com a covid-19, criou dificuldades, mas agora há muito que não via todos sentados ali. A confiança é a massa que vai dar prazer e alegria e isso é muito notório. Mas isso sem estarmos ali amarrados, com espontaneidade", afirmou.