Fernando Santos foi questionado sobre a entrevista de Cristiano Ronaldo, que tanto tem dado que falar. Na antevisão ao particular entre Portugal e Nigéria, o selecionador nacional reiterou que a mesma "não tem nada a ver com a seleção" e que não se sentiu afetado em nada."Como disse o João [Mário] ontem, 4 ou 5 perguntas tem sempre a ver com o Cristiano. Esta questão não tem nada a ver connosco nem com a seleção. Foi o jogador, o homem que decidiu dar uma entrevista. Ele não fala da Seleção Nacional, é uma entrevista muito pessoal e temos de respeitar. Tem a ver com tolerância. Não vi ninguém na Seleção a comentar o assunto", referiu o selecionador nacional.O selecionador nacional não se ficou por aqui. "Não tinha de informar. Ele não é livre? O que tem a ver com a Seleção? O que afeta? O que me interessa é o que se fala cá dentro, de preparação para o Qatar, não nos afeta nada. Temos de respeitar a decisão dele. Não sei por que havemos de fazer isto… a mim não me afeta nada".Fernando Santos revelou ainda que Cristiano Ronaldo vai falhar o encontro de amanhã, que se disputa no Estádio de Alvalade, a partir das 18h45.